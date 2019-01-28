|С 28 января на базе Центральной городской больницы Ярославля начала работать единая женская консультация. Она образована путем слияния женской консультации клинической больницы №1, женской консультации поликлиники №2 (улица Чехова, 41б) и гинекологического кабинета больницы №5 (улица Терешковой).
Теперь единое подразделение, расположившееся на проспекте Октября, 52, занимает площадь почти тысячу квадратных метров. Его специалисты обслуживают более 70 тысяч прикрепленных пациенток.
– Женская консультация входит в структуру амбулаторно-поликлинической службы Центральной городской больницы и находится теперь на одной территории с лабораторией, функциональной диагностикой, УЗИ, – отметил директор областного департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – У пациентов, в том числе и у беременных женщин, появилась возможность пройти обследование в кратчайшие сроки.
Прежде чем объединить разрозненные подразделения в единое целое, провели ремонт кабинетов, организовали манипуляционную для проведения диагностических и лечебных процедур. Теперь выполнять основные малые процедуры могут все врачи отделения.
Кроме того, после объединения работу процедурного кабинета организовали в две смены – с 8.00 до 18.30. Это должно повысить доступность услуг для пациентов. У беременных женщин появится возможность записи на КТГ в удобное для них время – до или после приема врача либо в другой день. В две смены теперь работает и врач-терапевт.
При присоединении участки сохранены. Записаться на прием можно по телефону, через Интернет. Внедрена талонная система.
– В женской консультации 17 участков, – рассказала главный врач ЦГБ Елена Коротова. – Прием ведут 17 врачей акушеров-гинекологов, два терапевта, два зубных врача. На всех участках работают те же врачи, что и раньше. Изменений в расписании приема также не будет.
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