|В Ярославской области стартовала профилактическая операция «Снегоход», направленная на выявление и пресечение фактов эксплуатации самоходной техники с нарушениями требований действующего законодательства.
Сотрудники региональной инспекции административно-технического надзора совместно с представителями УМВД и МЧС уже провели рейды в акваториях Рыбинского водохранилища, Волги в Угличском районе, рек Кострома, Касть и Костромских разливов.
– Проверено более 100 единиц техники. Особое внимание инспекторы уделяли наличию регистрационных документов, полиса ОСАГО, отметки о пройденном техосмотре, удостоверения тракториста-машиниста, – сообщил заместитель начальника инспекции административно-технического надзора Ярославской области Игорь Буянов. – В результате выявлено более 30 нарушений, в том числе задержано два снегохода без документов. Они переданы сотрудникам полиции и эвакуированы на штрафстоянку.
На месте было вынесено 12 постановлений о привлечении виновных к ответственности. В остальных случаях возбуждены дела об административных правонарушениях.
Профилактическая операция «Снегоход» будет продолжаться на территории региона до конца зимнего периода.
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