​Ярославские сувениры будут представлены на ежегодной Берлинской рождественской ярмарке. Соответствующая договоренность с руководством Российского дома науки и культуры достигнута в рамках работы делегации региона на втором туристическим Германо-Российском форуме. Он проходил в Дрездене 24 – 27 января.



Ярославцы представили туристический потенциал области. Также региональным департаментом туризма были заключены два соглашения – с Российским союзом предприятий туристской индустрии и с компанией «Аймарс Медиа». Оба документа направлены на развитие внутреннего и въездного туризма в Ярославской области.



– Данные соглашения стали возможны благодаря позиционированию бренда «Ярославия – среднерусская Гардарика», который объединяет наши возможности и позволяет ярко заявлять о себе на международном рынке, – отметила директор департамента туризма Юлия Рыбакова. – Туристический форум в Дрездене посещает как профессиональная аудитория, так и обычные немецкие туристы. Участие в этом мероприятии позволяет нам целенаправленно и планомерно осуществлять продвижение Ярославского региона среди зарубежных партнеров.



В рамках форума в Дрездене состоялся ряд плодотворных встреч с немецкими туроператорами, в ходе которых обсуждались возможности продажи туров в Ярославскую область на 2020 и 2021 годы. Представители германской стороны подчеркнули, что жители страны проявляют активный интерес не только к городам, входящим в туристический маршрут Золотое кольцо России, но и к Мышкину и Тутаеву.



Справка



Организатором второго туристического Германо-Российского форума являются Российский союз туриндустрии в Германии и агентство по российско-немецким отношениям «Saxacon». Туристический потенциал Ярославского региона последний раз был представлен немецкому потребителю в 2014 году.