​С сентября весь мусор с контейнерных площадок Ярославля подвергается сортировке в ЗАО «Чистый город». За прошедшее время предприятием отобрано около трех тысяч тонн полезных фракций – стекло, картон, металл и пластик, которые отправлены на вторичную переработку.



– В соответствии с поручением Президента о введении к 2024 году стопроцентной сортировки мусора в Ярославской области реализуется комплекс мероприятий по созданию современной системы обращения с отходами, – рассказал заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – Расширение инфраструктуры для сортировки отходов дает возможность сократить объемы, подлежащие захоронению на полигонах, и обеспечить рост вторичной переработки полезных фракций.



Вторсырье, отбираемое в ЗАО «Чистый город», сегодня составляет около 11 процентов общего объема. Сейчас предприятие вышло на полную мощность, количество рабочих мест увеличено в три раза – до 120 человек.



– В этом году планируем провести модернизацию сортировочных линий и повысить автоматизацию процесса, – рассказал представитель компании Станислав Пименов. – Эффективность отбора полезных фракций растет вместе с внедрением системы раздельного сбора мусора. Процент вторсырья в специальных оранжевых контейнерах гораздо выше, чем в обычных.



Также к настоящему времени успешно реализован проект по строительству мусородробильного комплекса в «Скоково». На полигоне в Угличском районе завершено строительство мусоросортировочного комплекса. Кроме того, в этом году планируется создание трех мобильных и трех стационарных мусоросортировочных станций.