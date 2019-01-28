​28 января Рыбинский и Некоузский районы соединила первая в этом сезоне в Ярославской области ледовая переправа. Она проходит по Волге от села Глебово до села Сменцево и позволяет сократить расстояние от регионального центра до села Брейтово более чем на 100 километров.



Переправа создана благодаря инициативе индивидуального предпринимателя Николая Дудорова, с которым администрация Рыбинского района активно сотрудничает уже несколько лет. Сильные морозы первой недели нового года обеспечили требуемую толщину льда, проверить который сегодня выезжала специальная комиссия. В ее состав вошли представители администраций районов, сотрудники ГИБДД и Государственной инспекции по маломерным судам.



Замеры показали, что толщина льда в этом году более 40 сантиметров, а для проезда легковых автомобилей достаточно двадцати. Акт о приемке переправы подписан, и с сегодняшнего дня началась ее эксплуатация.



Длина переправы Глебово – Сменцево – 1100 метров, ширина – 15 метров. Ездить по ней могут автомобили массой до 2,5 тонны. Скорость движения должна составлять не более 20 км/час. Переправа оборудована дорожными знаками, шлагбаумами с обеих сторон, двумя светофорами, спасательными средствами. Подъезды и спуски техники на лед с обеих сторон освещены, имеется видеонаблюдение. На обоих берегах находятся круглосуточные стационарные посты пропуска транспорта.



Режим работы – ежедневно с 6.00 до 22.00.



По всем вопросам можно обращаться по круглосуточному телефону дежурной службы переправы: 8-915-983-44-45.