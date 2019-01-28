​Трассы для Деминского марафона, который состоится через месяц, уже готовы на 90 процентов. Они создаются последовательно, с летнего периода, когда на участках, где будет лыжня, проходит выкос травы. С появлением снега специалисты начинают укатывать снежную подушку с помощью специальной техники: сначала снегоходами, а затем ратраками.



– На марафон профессионалы и любители лыжного спорта едут прежде всего за хорошей трассой, чтобы испытать свои силы и возможности на деминских склонах в борьбе с погодой, соперниками и самими собой, – подчеркнул директор Деминского лыжного марафона Александр Игнатьев.



Трасса Ростех Деминского марафона состоит из двух кругов по 25 километров с четырьмя пунктами питания. Сложные участки проходят в районе стадиона ЦЛС «Демино», далее рельеф доступный для всех, в конце марафонского круга есть пара резких спусков. По рекомендации вышестоящих спортивных организаций и пожеланиям лыжников трассы немного переоборудовали, сформировали контруклон. Уже на марафоне прошлого года у участников не было проблем с преодолением этого участка.



В настоящее время при помощи тяжелой техники производится уплотнение снежной подушки, чтобы трасса могла выстоять и при плюсовой температуре.



XII традиционный международный Ростех Деминский лыжный марафон FIS/Worldloppet-2019 пройдет 2 и 3 марта в Рыбинске в центре лыжного спорта «Демино».



Справка



Ростех Деминский марафон – крупнейший лыжный марафон России, единственный в стране включенный в престижную серию Международной федерации лыжных марафонов Worldloppet. Третий год официальным партнером соревнований является госкорпорация «Ростех». Поддержка XII традиционного Ростех Деминского марафона FIS/ Worldloppet – одна из инициатив корпорации в последовательном продвижении профессионального и любительского спорта в России.