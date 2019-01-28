​Работу субъектов Федерации по реализации ведомственного проекта «Умный город» обсудили сегодня во время селекторного совещания, которое в режиме видео-конференц-связи провел заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. В частности, речь шла о разработке паспортов региональных проектов.



– В ближайшее время мы утвердим минимальный стандарт по цифровой трансформации города, – рассказал Андрей Чибис. – Он должен стать основой для тех программ, которые будут приниматься на местах. Туда, в частности, войдут внедрение цифровых платформ вовлечения жителей в решение вопросов городского развития, создание единой диспетчерской службы по управлению городом и системы видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц, «умный» свет, автоматизированная система управления транспортными потоками, инфраструктурой, учетом ресурсов и так далее.



Кроме того, Андрей Чибис сообщил, что двумя министерствами – Минстроем и МЧС – принято принципиальное решение о том, что проекты «Умный город» и «Безопасный город» должны быть синхронизированы.



В Ярославской области департаментом ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов уже разработан паспорт регионального проекта «Умное ЖКХ» как одной из составляющих «Умного города». В нем обозначены конкретные мероприятия и конечные цели, которых необходимо достичь к 2024 году.



– К примеру, доля многоквартирных домов, вводимых в эксплуатацию и прошедших капитальный ремонт, оснащенных «умными» системами учета коммунальных ресурсов и энергосбережения, должна составить 100 процентов, – рассказал заместитель директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Алексей Метельков. – Доля домов, подключенных к автоматизированным системам учета с возможностью дистанционной передачи данных, до 2024 должна быть доведена до 80 процентов. Доля уличных опор освещения в городах, которые будут охвачены интеллектуальными системами освещения, – до 50 процентов. И чтобы достичь этих показателей, необходима совместная работа ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, органов местного самоуправления и коммерческих структур.



Часть запланированных мероприятий уже реализуется в рамках региональных и инвестиционных программ. В частности, в 2018 году более 250 домов и 200 бюджетных учреждений было оснащено автоматизированными системами коммерческого учета энергоресурсов. ПАО «ТНС энерго Ярославль» продолжит установку «умных» счетчиков. В планах на этот год – охватить 117 многоквартирных домов и 325 бюджетных организаций.



В числе задач на 2019-й также разработка стратегии по созданию и развитию «Умного ЖКХ» и рекомендаций по моделям основных процессов «умного» управления жилищно-коммунальным хозяйством.