​В выходные в селе Стогинском Гаврилов-Ямского района прошел традиционный зимний спортивно-туристический праздник «Снежинка Лахости». В программе – развлечения для детей и взрослых: катание на санях и снегоходах, лыжные гонки, турниры по мини-футболу в валенках и гиревому спорту. В соревнованиях можно было принять участие как самостоятельно, так и командой.



– Зимний праздник «Снежинка Лахости» проводится в Гаврилов-Ямском районе около полувека, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – При этом организаторам удается, сохраняя традиции, ежегодно удивлять жителей и гостей Гаврилов-Ямского района новыми элементами программы.



Из новинок этого года – показательные выступления кинологов и гастрономический фестиваль «ЗдОрОво есть!». Можно было попробовать полезные для здоровья блюда и напитки из местных продуктов, научиться правильно и вкусно готовить блюда из карпа и жарить сыр.



В шоу-программе «Мисс «Снежинка Лахости – 2019» приняли участие шесть девушек. Титул победительницы увезла Ирина Тополова из Ярославля.



В этот же день прошли соревнования на тракторах и грузовых машинах МТЗ-80. Всех желающих катали на мотоблоках, выпущенных в Гаврилов-Яме. Для гостей праздника были организованы конкурс фотографий, выставка-продажа краеведческих изданий и зона свободного книгообмена «Книга к чаю».