​В Ярославской области лечебные учреждения готовы к приему пациентов с гриппом и ОРВИ, создан необходимый запас противовирусных препаратов.



– С 28 января на основании постановления главного государственного санитарного врача Ярославской области объявлен эпидемический подъем заболеваемости. Он превышен на 14,7 процента, а в возрастной категории от 3 до 6 лет – на 30 процентов. Около 68 процентов заболевших – дети, – сообщила начальник комитета организации первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи регионального департамента здравоохранения и фармации Наталья Сулина. – В медицинские организации, имеющие в своем составе инфекционные отделения, госпитализированы 353 таких больных. Сейчас в 10 стационарах для них предназначено 379 коек, но мы готовы при необходимости развернуть 1366 коек в 34 медицинских организациях.



Для пациентов с тяжелым течением заболевания подготовлены реанимационные койки и 24 аппарата искусственной вентиляции легких. При необходимости будут использованы дополнительно 239 реанимационных коек, оснащенных аппаратами ИВЛ. В областной клинической больнице введен в эксплуатацию аппарат для обеспечения пролонгированной поддержки функции сердца и легких.



В связи с подъемом заболевания в медицинских учреждениях реализуется комплекс мер, в том числе в поликлиниках организуется отдельный прием пациентов с гриппом и ОРВИ, в стационарах вводятся ограничения на посещение больных родственниками.



Всего с начала 2019 года ОРВИ переболели 21192 жителя региона, лабораторно подтвержденных случаев гриппа – 45. Из них 25 – тип А1N1 рdm 09 (пандемический), 19 – АH3N2 (сезонный), один случай – грипп А.



Наиболее высокие показатели заболеваемости – в Рыбинске, Ростове, Переславле-Залесском, Угличе, Ярославском районе.