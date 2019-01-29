​В прошлом году гранты на развитие хозяйств получили 10 начинающих фермеров на общую сумму более 25 миллионов рублей и два главы семейных животноводческих ферм. Им предоставлено более 8 миллионов рублей. Об этом 29 января на заседании комитета по аграрной политике Ярославской областной Думы сообщил заместитель директора департамента АПК и потребительского рынка Сергей Камышенцев.



– С 2015 года было предоставлено 10 грантов на развитие семейных животноводческих ферм, – отметил он. – В 2018 году их получатели произвели 614 тонн молока и 451 тонну мяса. Поголовье крупного рогатого скота на семейных животноводческих фермах составило 1145 голов, в том числе 250 коров. Дополнительно было создано шесть рабочих мест. А начинающие фермеры за эти годы получили на создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств 42 гранта.



Начинающие фермеры в Ярославской области занимаются разведением крупного рогатого скота молочного и мясного направлений, овец, коз, перепелов, индейки, производством овощей открытого и закрытого грунта. Грантополучатели этой категории приобрели на выделенные средства 16 тракторов и 32 единицы навесного оборудования: плуги, бороны, грабли, косилки, а также более 430 голов крупного рогатого скота, 100 голов овец и коз, более 115 гектаров земель сельскохозяйственного назначения.



В 2018 году начинающие фермеры, которым оказана финансовая поддержка, создали 25 рабочих мест. За три года в таких хозяйствах произвели 1675 тонн картофеля и около 300 тонн овощей, 458 тонн молока и 158,5 тонны мяса. Поголовье крупного рогатого скота у начинающих фермеров увеличилось и составило 830 голов, сельскохозяйственной птицы – 4120 голов.