​Объем финансирования государственной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» в части подпрограмм дорожного хозяйства в этом году – 6 миллиардов 73 миллиона рублей.



О том, как будут расходоваться эти средства, на комитете областной Думы рассказал директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев.



– У нас три крупные подпрограммы: предусмотрены средства на реконструкцию и ремонт дорог и мостов, выделение субсидий муниципальным образованиям, разработка документации под объекты будущих периодов, а также содержание трасс регионального подчинения, – рассказал Евгений Моисеев. – Федеральные средства – это финансирование в рамках региональной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская», которая реализуется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Основной упор в проекте сделан на приведение в нормативное состояние дорог регионального и межмуниципального значения, но при этом задачи и показатели в границах Ярославской агломерации сохраняются. Федеральное финансирование на реализацию региональных проектов составляет в 2019 году 1 миллиард 704 миллиона рублей, из них 680 миллионов рублей направляются на территорию агломерации, 1 миллиард 24 миллиона – на областные дороги вне ее границ.



Софинансирование из консолидированного бюджета Ярославской области составит еще порядка 1 миллиарда 150 миллионов рублей. Итого общий объем финансирования программы – 2 миллиарда 854 миллиона.



Одно из основных мероприятий ОЦП «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» – реконструкция мостового перехода через реку Луть на автодороге Глебово – Ивашково – Кобяково в Ростовском районе. Сооружение нуждается в срочном восстановлении пролетных строений, опор. Кроме того, планируется увеличить габариты моста в соответствии с нормативами.



По ведомственной целевой программе «Сохранность автомобильных дорог Ярославской области» муниципальные образования получат субсидии на осуществление дорожной деятельности – 704 миллиона рублей. Средства, в частности, пойдут на завершение капитального ремонта моста через реку Солоницу в Некрасовском районе, начатого в 2018 году, капитальный ремонт моста через реку Юхоть в Большесельском районе, который также планируется в рамках двухгодичного контракта 2019 – 2020, ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Мирном города Углича.



Более 470 миллионов рублей будет выделено муниципальным образованиям на ремонт и содержание дорог, находящихся в их собственности.



110 миллионов рублей предусмотрено на ремонт участков дороги в направлении Углич – Воскресенское в Угличском районе общей протяженностью 12 километров. По этой трассе осуществляется регулярное автобусное сообщение, ездит школьный автобус. Дорога соединяет с Угличем более 20 населенных пунктов.



Кроме того, в этом году увеличено финансирование и, соответственно, количество мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения. На эти цели предусмотрено 78 миллионов рублей. Запланировано устройство освещения, искусственных неровностей, пешеходных переходов, тротуаров и пешеходных ограждений в населенных пунктах. В настоящее время перечень объектов и мероприятий согласовывается с управлением ГИБДД.



Евгений Моисеев подчеркнул, что не все средства дорожного фонда включены в государственную программу «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области». Более 710 миллионов рублей заложено в государственной программе агропромышленного комплекса «Развитие сельского хозяйства в Ярославской области». Средства будут направлены на строительство и реконструкцию четырех дорог, ведущих к социально и экономически значимым объектам.



Еще 47 миллионов рублей в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории Ярославской области» предусмотрено на реализацию дорожной деятельности по губернаторскому проекту «Решаем вместе!».