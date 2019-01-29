​Площадь заражения борщевиком Сосновского в регионе, по официальным данным, составляет 3,4 тысячи гектаров. План борьбы с этим растением сегодня обсудили на заседании комитета по аграрной политике Ярославской областной Думы.



Борщевик Сосновского – многолетнее растение, основные биологические и экологические особенности которого позволяют ему быстро размножаться и захватывать новые территории. Ежегодно департамент АПК и потребительского рынка проводит мониторинг его распространения на территории области.



– На сегодняшний день борщевик Сосновского утратил статус сельскохозяйственной культуры, – отметил директор департамента Евгений Вишневский. – Поэтому согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях к тем собственникам и арендаторам, которые не ведут борьбу с этим растением на своих территориях, могут быть применены меры административного воздействия.



На сегодняшний день штраф составляет от 20 до 400 тысяч рублей. Он может быть наложен Россельхознадзором только на владельцев или арендаторов за засорение и ненадлежащее использование земель сельхозназначения. В населенных пунктах, где проблема с распространением борщевика стоит не менее остро, эти функции осуществляет муниципальный земельный контроль.



В июле 2018 года департамент АПК и потребительского рынка утвердил план мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Ярославской области. Многократное выкашивание, перепахивание заросших участков, где это возможно, химическая обработка – лишь часть мероприятий, предусмотренных документом.



Планируется, что в бюджете Ярославской области 2020 года будет предусмотрено возмещение расходов на проведение мероприятий по борьбе с борщевиком.