​Губернатор Дмитрий Миронов поручил мэру Ярославля Владимиру Волкову должным образом завершить уборку города после аномальных снегопадов, а также провести анализ сложившейся ситуации, чтобы не допустить ее повторения. Этот вопрос сегодня рассматривался на оперативном совещании, которое провел глава региона.



Дмитрий Миронов отметил, что состояние дорог в начале рабочей недели вызвало недовольство горожан. Сугробы на дорогах и во дворах стали причиной проблем с общественным и личным транспортом.



– За два дня выпала двухнедельная норма осадков, и мы все понимаем, что ситуация сложная, форс-мажорная. И не только у нас, но и в других регионах, – сказал губернатор. – Сейчас необходимо в первую очередь завершить уборку города, а затем провести тщательный анализ причин недоработок. Понять, насколько слаженно и на полную мощность сработали «Спецавтохозяйство», подрядчики. Хватает ли техники, людей – найти причины недоработки, сделать выводы и принять необходимые решения.



Владимир Волков сообщил, что город в течение выходных дней, за которые выпало 16 сантиметров осадков, убирали 85 единиц техники. Однако этого оказалось недостаточно. Поэтому сейчас ведется взаимодействие со всеми структурами, в распоряжении которых есть необходимая техника.



– Чтобы выровнять ситуацию, мы попросили помощи у коммерческих предприятий, подведомственных учреждений, а также у областной организации «Ярдормост» и воинской части, – доложил Владимир Волков. – И сегодня в ночь с половины девятого вечера город выйдут убирать 29 единиц техники, тогда как в предыдущую было только 15. Сложившаяся ситуация действительно нестандартная, впредь возможность возникновения подобных проблем будем учитывать. Сейчас все организационные мероприятия проведены, все недоработки исправим.



В процессе предварительного анализа ситуации выяснилось, что в МУП «Спецавтохозяйство», которое является генеральным подрядчиком по уборке города, не хватает в том числе и водителей. На три смены требуется 120 человек, тогда как на предприятии оформлен только 41. Это стало известно после смены руководителя муниципального предприятия. Кадровые перестановки произошли накануне рекордных снегопадов 24 января.



На дорогах областной собственности обстановка штатная. Вплоть до полного устранения последствий минувшей непогоды подрядная организация АО «Ярдормост» продолжает работать в усиленном режиме: в среднем ежесуточно на региональных магистралях с субботы работает более 350 единиц техники, с воскресенья на понедельник было задействовано свыше 470 единиц. Первоочередное внимание при уборке снега уделяется направлениям с автобусным сообщением, маршрутам школьных автобусов, дорогам опорной сети, мостам, путепроводам, опасным участкам.



Уже в понедельник были приведены в порядок дороги опорной сети, сейчас подрядчик заканчивает уборку второстепенных магистралей. На всех объектах работают кураторы, контролирующие ситуацию. Снегоуборочная техника оборудована системой ГЛОНАСС. При наличии замечаний к качеству уборки дорог жители региона могут позвонить в круглосуточные диспетчерские службы.