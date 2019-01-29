​Величина прожиточного минимума в Ярославской области за IV квартал 2018 года в расчете на душу населения составит 9451 рубль, что на 5,1 процента выше, чем за IV квартал 2017 года. В регионе ежегодно наблюдается прирост величины прожиточного минимума на душу населения. Так, за последние три года среднее значение этого прироста составило 4,4 процента (IV квартал отчетного года к IV кварталу предыдущего года).



Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 10368 рублей, для пенсионеров – 7717 рублей, для детей – 9446 рублей.



Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам (трудоспособное население, пенсионеры, дети) как в целом по стране, так и в субъектах Российской Федерации определяется ежеквартально на основании потребительской корзины и данных статистики.



Напоминаем, что в Ярославской области в 2019 году произойдет 4-процентная индексация 18 видов денежных выплат, установленных областным Социальным кодексом. В их числе – меры поддержки для семей, имеющих детей, для лиц, находящихся под опекой или попечительством, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, для неработающих пенсионеров, инвалидов. Также индексация коснется выплат реабилитированным лицам, труженикам тыла, ветеранам труда федерального и регионального уровня, почетным гражданам Ярославской области, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».



Кроме того, предусмотрено повышение на 10,3 процента стипендий студентам, обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена.



Продлевается период действия временных мер социальной поддержки граждан, имеющих детей. Единовременная выплата при рождении одновременно двоих и более детей сохраняется до 31 декабря 2024 года, ежемесячная денежная выплата при рождении третьего и последующих детей – до 31 декабря 2021 года. До конца следующего года предусмотрены единовременные выплаты при устройстве в семью ребенка-инвалида, при усыновлении ребенка, усыновителям.



Также до 31 декабря 2021 года жители региона смогут получать компенсацию части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления или частичную оплату стоимости такой путевки.



Сохранена на 2019 год и компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.



Важное решение касается граждан предпенсионного возраста. Несмотря на изменение федерального законодательства, женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет независимо от наступления права на назначение трудовой пенсии смогут получать меры соцподдержки. Эта норма будет действовать до конца 2023 года.



Неработающим гражданам, достигшим возраста 70 или 80 лет, продолжат предоставлять компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в случае, если они проживают без более молодых родственников или с инвалидами I – II групп.



Сохраняется предоставление компенсаций родителям за содержание детей в детском саду и за питание учеников в начальной школе. Выплаты будут начисляться адресно – тем, кто в них действительно нуждается. Критерий нуждаемости установлен в полтора прожиточных минимума для трудоспособного населения.