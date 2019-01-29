​29 января в Правительстве Ярославской области прошло заседание регионального организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».



– Ярославская область одной из первых в стране два года назад включилась во всероссийское движение «Абилимпикс», – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Это не только соревновательное мероприятие, но и площадка для встреч инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с потенциальными работодателями. Так, пять участников чемпионата 2018 года получили предложения о прохождении стажировки на региональных предприятиях. Следовательно, у них появилась возможность для профессиональной реализации.



В рамках мероприятия победители национального чемпионата «Абилимпикс», их родители и наставники были награждены благодарностями губернатора. Соревнования проходили в Москве в ноябре. Команда Ярославской области заняла 4 призовых места, завоевав 1 золотую, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.



– Участие в соревнованиях на региональном и на всероссийском уровне открыло большие возможности прежде всего для дальнейшей реализации в профессии, – отметил победитель в категории «Специалисты» по компетенции «Массаж» Андрей Шелаков. – Кроме того, удалось пообщаться с представителями других регионов, следовательно, приобрести дополнительный опыт.



Справка



Ярославская область включилась в движение «Абилимпикс» в 2016 году. Проведено три региональных чемпионата, и трижды ярославцы принимали участие в национальных.