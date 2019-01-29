​Сегодня на заседании комитета областной Думы по жилищно-коммунальному комплексу, энергетике, экологии и природопользованию был представлен отчет о выполнении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2018 год. Согласно утвержденному перечню, предусмотрено выполнение 367 видов строительно-монтажных работ и 280 работ по разработке проектно-сметной документации на общую сумму более чем 950 миллионов рублей.



Из 315 многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план на 2018 год, 69 являются объектами культурного наследия. Выполнено 40 видов работ общей стоимостью 87 миллионов рублей. Субсидии из областного бюджета на эти цели составили около 10 миллионов.



В прошлом году чуть более половины всех видов работ пришлось на капремонт крыш, треть – на инженерные системы, еще 9 процентов – на ремонт фасадов, подвалов и фундаментов.



По состоянию на 1 января 2019 года выполнено 76 процентов работ на сумму 566,4 миллиона рублей. Всего по итогам 2018 года с учетом многоквартирных домов, собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на специальном счете, выполнено 1417 видов работ на сумму 1071,1 миллиона рублей – это 88 процентов от запланированного.



Краткосрочным планом на 2018 – 2020 годы предусмотрена замена 247 лифтовых узлов. В настоящее время на 109 ведутся монтажно-демонтажные работы, на 96 работы завершены. Из них 44 введены в эксплуатацию, по 41 документы направлены в Ростехнадзор для получения разрешения на ввод в эксплуатацию, по 11 объектам документация находится на проверке в организациях, осуществляющих техническое обслуживание лифтов.



– При реализации плана в этом году фонд столкнулся с несколькими проблемами. Одна из основных – когда собственники помещений по разным причинам не предоставили доступ подрядчику к общедомовому имуществу. И таких домов было 33. Часть объектов потребовала доработки проектно-сметной документации. Другая проблема – несоблюдение сроков выполнения работ, – рассказал и. о. директора регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области Дмитрий Жевраков. – За каждое нарушение графиков выдаются предписания, для устранения замечаний направляются претензии, взыскиваются неустойки и штрафы за срыв сроков. Руководство фонда решило ужесточить контроль за подрядными организациями. В частности, будут усилены меры ответственности за нарушения условий договоров, активизируем работу по расторжению договоров в случае нарушений их условий.