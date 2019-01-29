​В 2019 году деревня Глебовское и село Спас-Виталий Ярославского района, в которых льготным категориям граждан предоставляются земельные участки для индивидуальной жилой застройки и ведения личного подсобного хозяйства, будут электрифицированы.



Решение об этом принято по итогам совещания с участием профильных департаментов, администрации Ярославского муниципального района и руководства филиала ПАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго». В рамках реализации инвестиционной программы электросетевой организации в этих населенных пунктах будут установлены трансформаторные подстанции, к земельным участкам подведены линии электропередачи.



– Губернатор Дмитрий Миронов поручил обеспечить необходимой инфраструктурой земельные участки, которые предоставляются льготным категориям граждан, – рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец. – В этом году выбраны территории, на которых выделяется больше всего участков, в частности, для многодетных семей. Сейчас совместно с органами местного самоуправления актуализируется сводная информация по всей области. На ее основе будут разработаны мероприятия в региональную программу развития электроэнергетики на 2020 – 2024 годы.



Чтобы иметь возможность подвести электричество к границам своих участков, собственникам земли необходимо обратиться с заявкой в территориальную сетевую организацию. Пока из 966 земельных участков, предоставленных льготным категориям граждан в 2018 году, поступили заявки только по тридцати.



Также принято решение о предоставлении департаментом дорожного хозяйства Ярославской области с 2020 года дополнительной субсидии на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезд к земельным участкам. Для этого органам местного самоуправления необходимо разработать проектно-сметную документацию, чтобы включить объекты в перечень автодорог местного значения.



Работа по обеспечению необходимой инфраструктурой проводится и в рамках региональной программы газификации. Так, в 2018 году построены и сейчас готовятся к сдаче газораспределительные сети в деревнях Шишелово и Басова Некрасовского района. Кроме 83 домов есть техническая возможность для газификации 100 земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального строительства. Рядом сформировано 300 участков, которые также можно будет присоединить к сетям.



– В 2019 году завершается строительство третьего этапа газопровода, включающего газификацию левой части деревни Кормилицино Ярославского района, – сообщил и. о. директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Александр Николаев. – Введение в строй этого объекта даст возможность 22 многодетным семьям провести голубое топливо. Такая же работа идет в деревне Копнинское Тутаевского района, где многодетным семьям предоставлено 15 земельных участков.



В 2019 году планируется строительство газораспределительных сетей в квартале индивидуального жилищного строительства Залужье в Ростовском районе, из 94 земельных участков 14 получили для индивидуального жилищного строительства многодетные семьи.