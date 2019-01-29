​Планы по реализации программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» в 2019 году обсудили сегодня на комитете областной Думы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог.



Отмечено, что все мероприятия, включенные в региональные программы, являются инструментами для реализации национальных проектов на территории области.



Так, поставлена задача наращивать темпы строительства жилья. В регионе по итогам 2018 года удалось увеличить этот показатель на 2 процента. Введено в эксплуатацию 767,5 тысячи квадратных метров. И в текущем году это будет приоритетным направлением работы, отметил в своем выступлении перед депутатами и. о. директора департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков.



– В этом году будет дан старт другому важному проекту – «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», – рассказал он. – На сегодняшний день в национальном проекте к расселению запланировано 87,6 тысячи квадратных метров жилья, поставленных на учет с 1 января 2012 до 1 января 2017 года. В планах на 2019 год – расселение 5 тысяч квадратных метров. Ожидаемые федеральные средства на этот год составляют более 347 миллионов рублей, в областном бюджете предусмотрено софинансирование этих мероприятий.



В связи с ростом жилищного строительства растет спрос на социальную инфраструктуру. В этом году будет введен в эксплуатацию детский сад в Дзержинском районе Ярославля. В зоне комплексной застройки во Фрунзенском районе начнется строительство корпуса детской поликлиники клинической больницы №2 и здания общеобразовательной школы на улице Чернопрудной. Ввод образовательного учреждения намечен на 2020 год, поликлиники – на 2021-й.



Другое важное направление работы – улучшение жилищных условий граждан. В этом году на эти цели из федерального бюджета выделено более 80 миллионов рублей и более 31 миллиона – из областного. Среди получателей – ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, инвалиды, вынужденные переселенцы, многодетные семьи и другие. В 2019 году появилась и дополнительная категория – это реабилитированные лица. В итоге 67 жителей области улучшат жилищные условия за счет средств федерального и 23 – за счет областного бюджетов.