​В Мышкине в рамках губернаторской программы «Решаем вместе!» в этом году хотят провести ряд работ на новом физкультурно-оздоровительном комплексе: установить ограждение площадки, сделать парковку и завести объект под крышу.



Работы здесь начались в 2018 году, когда был обустроен полноразмерный хоккейный корт, который в летнее время может использоваться для занятий по мини-футболу, баскетболу, волейболу и большому теннису. Первый этап проекта также был реализован в рамках программы «Решаем вместе!». Создание этого объекта поддержали более 1200 жителей городского поселения во время общенародного голосования по отбору общественных пространств, которое проводилось в марте прошлого года. Работы по созданию ФОКа ведутся совместно с компанией «Газпром».



– Благодаря внимательному отношению жителей и власти к объектам, реализуемым в рамках программы «Решаем вместе», Мышкин стал одним из тех районов, где все намеченное реализовано в срок. Замечаний по качеству и срокам выполнения работ со стороны жителей не поступало, – рассказал руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. – В 2018 году в Мышкинском районе было выполнено восемь проектов на общую сумму порядка 10 миллионов рублей. Благоустроено несколько общественных территорий, комплексно отремонтирован двор на улице Угличской, приобретено оборудование для Опочининской библиотеки, проведен ремонт в одном из межпоселенческих домов культуры, приведена в порядок территория у памятника воинам, погибшим в годы ВОВ, в деревне Костюрино.



Муниципальная общественная комиссия уже обсудила объекты благоустройства, которые получили поддержку жителей в этом году. Полный пакет документов по ним должен быть представлен в офис программы «Решаем вместе!» до 1 февраля.



Справка



Программа «Решаем вместе!» направлена на формирование комфортной среды проживания в муниципальных образованиях Ярославской области. Работа ведется с 2017 года по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. Правительство региона реализует проект совместно с партией «Единая Россия».