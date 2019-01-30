​В 4–7-х классах образовательных учреждениях Ярославской области в рамках реализации концепции новой экологической политики проходят тематические экоуроки, на которых детям рассказывают о раздельном сборе мусора. Мероприятия проводятся совместно с представителями единого регионального оператора по обращению с ТКО компанией "Хартия".



– Внедрение новой экологически безопасной системы обращения с отходами, которое сегодня идет в нашем регионе и стране в целом, требует широкой разъяснительной работы с населением, – отметил заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – В концепции новой экологической политики, разработанной в прошлом году по инициативе губернатора Дмитрия Миронова, этот блок является одним из пяти основных. Формирование экологической культуры необходимо начинать с самого раннего возраста, и сейчас в этом направлении мы реализуем множество проектов.



Подобные тематические занятия уже проведены в 40 школах региона. Один из таких уроков прошел в ярославской школе №56 для учеников шестых классов.



Школьникам рассказали об организации системы раздельного сбора ТКО в регионе, предусматривающей сбор фракций четырех видов: пластик, стекло, бумага, металл. Кроме того, детям объяснили, какую продукцию можно получить в результате сортировки и вторичной переработки вторсырья.



– Один человек производит в среднем около 500 килограммов отходов, которые при отсутствии сортировки отправляются на полигоны для захоронения, – рассказала представитель ООО «Хартия» Наталья Колесникова. – Между тем при переработке 400 стеклянных бутылок можно получить комплект стекловаты для изоляции дома, из килограмма газет – 10 рулонов туалетной бумаги, а из 670 алюминиевых банок можно изготовить велосипед.



В завершение урока ребята приняли участие в викторине и вместе с педагогами рассмотрели процесс раздельного сбора отходов на конкретных примерах.



Справка



С 1 сентября 2018 года весь собранный с контейнерных площадок Ярославля мусор проходит сортировку. Одновременно с этим расширяется сеть для раздельного сбора ТКО. Специальными оранжевыми контейнерами оборудованы уже 163 площадки в Ярославле, 23 – в Тутаеве, 48 – в Угличе и 15 – в Брейтове.