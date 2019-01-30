​На заседании комитета Ярославской областной Думы по жилищно-коммунальному комплексу, энергетике, экологии и природопользованию обсудили предварительные итоги деятельности единого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, который приступил к работе 1 сентября 2018 года.



В настоящее время в муниципальных образованиях значительно модернизирована система сбора ТКО. Оборудовано 57 новых контейнерных площадок, установлено более 5,5 тысяч новых контейнеров и бункеров. Полностью заменен контейнерный парк в Ярославле, Ростове, Некрасовском районе и Брейтово.



С переходом к новому оборудованию для накопления ТКО обновляется и мусоровывозящий транспорт. Закуплено 70 единиц специализированной техники, отвечающей стандартам Евро-4 и Евро-5, оборудованной системой ГЛОНАСС. Помимо этого, для сбора и вывоза ТКО привлечено более 160 машин.



Поэтапное обновление материально-технической базы продолжается. При этом плата за предоставление коммунальной услуги по обращению с ТКО в Ярославской области одна из самых низких в стране.



– Единый региональный оператор выступает в качестве инвестора проектов по созданию и модернизации объектов обработки и утилизации отходов, – отметил директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. – 660 миллионов рублей региональным оператором уже инвестировано. Средства направлены на развитие системы транспортировки и накопления ТКО, в том числе внедрение практики раздельного сбора мусора, а также на создание и модернизацию объектов обработки и захоронения отходов.



В частности, уже возобновлена работа мусоросортировочного предприятия «Чистый город», благодаря чему весь объем отходов, собираемых с контейнерных площадок Ярославля, проходит сортировку, а 11 процентов выделенных фракций направляется на вторичную переработку. Планируется дальнейшая модернизация предприятия, которая позволит увеличить мощности до 300 тысяч тонн в год.



Кроме того, региональным оператором создан мусоросортировочный комплекс на территории полигона ТКО «Селиваново» в Угличском районе. Прорабатывается проект по организации на территории полигона «Скоково» участка для компостирования ТКО. Это позволит снизить объемы захоронения за счет переработки органических отходов на 30 – 35 процентов.



– Работу единого регионального оператора в целом оцениваем как удовлетворительную, – сказал председатель комитета по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике Ярославской областной Думы Александр Тарасенков. – Комплекс мероприятий, проводимых с его участием, дает возможность для выхода на новый качественный уровень функционирования отрасли обращения с отходами, а также для снижения негативного воздействия на окружающую среду. Эта работа ведется в контексте реализации концепции новой экологической политики, которую мы разрабатывали вместе с экспертами в прошлом году.