​В Ярославской области проводится работа по восстановлению системы снабжения многоквартирных домов сжиженным газом. В регионе он используется более чем в 50 тысячах квартир. Однако в связи с истечением сроков эксплуатации и отсутствием экспертизы безопасности резервуарных емкостей жители многоквартирных домов стали массово размещать баллоны внутри жилых зданий, что не только незаконно, но и опасно.



Об этой проблеме жители Брейтово рассказали губернатору Дмитрию Миронову во время его визита в район на минувшей неделе. Глава региона дал поручение разобраться в сложившейся ситуации и оказать помощь людям.



Решить организационные вопросы по выносу баллонов из домов в спецконтейнеры на внешние стены поручено областному департаменту ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов.



– В 2018 году в рамках региональной программы капитального ремонта эти работы были проведены в шести домах поселка Октябрь, – рассказал первый заместитель директора департамента Олег Вараксин. – Кроме того, фонд капитального ремонта разработал шесть проектов для села Брейтово и деревни Ульяново Брейтовского района и 13 проектов для поселка Октябрь и села Мокеиха Некоузского района.



Работы выполняются за счет внебюджетных источников. Реализацией занимается ООО «Юта-Автогаз», уполномоченная организация на территории Ярославской области по снабжению населения сжиженным углеводородным газом.



– В настоящее время в селе Брейтово полностью завершен вынос баллонов в одном доме. В пяти работы продолжаются, – рассказал заместитель генерального директора компании Константин Брагин. – Закончить планируем до конца первого квартала 2019 года. Стоимость проекта составила 3,8 миллиона рублей.



После этого работы будут продолжены на многоквартирных домах в поселке Октябрь и в селе Мокеиха Некоузского района.