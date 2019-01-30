​Начальник инспекции административно-технического надзора Ярославской области Сергей Кайгородов и и. о. ректора ЯГТУ Елена Степанова подписали соглашение о сотрудничестве.



– Документ предусматривает прохождение студентами вуза исследовательских и производственных практик на базе инспекции, отбор и трудоустройство выпускников университета к нам в штат, а также в другие органы исполнительной власти, – рассказал Сергей Кайгородов. – Также планируется участие экспертов и профессорско-преподавательского состава ЯГТУ в работе экспертных групп и в проектах инспекции.



Кроме того, вуз будет оказывать инспекции методическую поддержку в сфере осуществления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, контроля за безопасностью посетителей аттракционов и благоустройством территорий.



– ЯГТУ и региональная инспекция адмтехнадзора являются партнерами уже много лет, – отметила Елена Степанова. – Например, декан автомеханического факультета Александр Ивнев – председатель общественного совета, созданного при инспекции, а многие ее сотрудники – выпускники нашего вуза. Работа в рамках соглашения позволит расширить спектр направлений взаимодействия.



Ранее инспекцией административно-технического надзора было заключено соглашение с уполномоченным по правам ребенка в Ярославской области. Цель – сотрудничество в сфере обеспечения безопасности детей в местах массового пребывания, а также проведение совместных мероприятий по соблюдению правил эксплуатации аттракционов.