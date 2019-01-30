|На территории ЛОК «Сахареж» стартовала 46-я смена лагеря студенческого актива «Мое поколение». Она будет работать по 5 февраля.
Участниками смены стали 115 представителей студенческого актива из девяти вузов области. Каждый прошел многоуровневый отбор, продемонстрировав свои лидерские, организаторские, интеллектуальные и творческие способности.
– По инициативе студентов ярославских вузов было реализовано немало значимых общественных проектов. Идеи создания многих из них появились как раз в лагере «Мое поколение», – рассказ директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Сергей Панчишный.
На протяжении всей смены ребята, разделившись на команды, будут участвовать в работе тематических групп, в числе которых – «Принципы эффективного руководства общественной организацией», «Развитие студенческого волонтерства через формирование эффективной команды и личностную самореализацию», «Педагогический отряд, новые кадры» и другие. Итогом смены станет пленарное заседание, в рамках которого команды покажут, что сделали и чему научились за время пребывания в лагере.
Помимо образовательных занятий каждый вечер студентов ожидают различные интеллектуальные, творческие и просветительские мероприятия.
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