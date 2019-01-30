​За 2018 год Ярославскую область посетили 4 миллиона 100 тысяч человек. Это на 13,8 процента больше, чем годом ранее. Также на 9,3 процента выросло число гостей, размещенных в гостиницах. Об этом на пресс-конференции сообщила директор регионального департамента туризма Юлия Рыбакова.



Налоговые поступления в бюджет региона от деятельности туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, в 2018 году превысили 41 миллион рублей, это на 14,5 процента выше уровня 2017-го. Налоговые поступления от деятельности гостиниц составили около 194 миллионов рублей – на 16,86 процента больше, чем в прошлом году.



По оценкам ПАО Сбербанк, Ярославская область за 10 месяцев 2018 года получила от внутреннего туризма 4 миллиарда 42 миллиона рублей, заняв по этому показателю 7-е место в Российской Федерации.



– Перед нами стоит амбициозная цель – к 2025 году принимать 8 миллионов туристов в год, и мы планомерно работаем над ее достижением, – сказала Юлия Рыбакова. – В регионе насыщенный календарь событий, который в том году включал более 205 мероприятий, разработаны новые туристические маршруты, открыты новые гостиницы.



В 2018 году в муниципальных образованиях успешно прошли исторические реконструкции. В День Победы Рыбинск впервые стал участником федерального сетевого арт-проекта «Рио-Рита – радость Победы». В Гаврилов-Яме воспроизвели спортивный матч 1914 года.



Самыми посещаемыми туристическими событиями в летний сезон стали фестивали «Пир на Волге», «Доброфест», «Страна ямщика», «Углече поле», «Ростовское действо». В числе новых мероприятий для туристов – «Картофель-фест» и квест-фестиваль «Пошехонская старина», праздник «Некрасовская Русь – родина мастеров» в селе Вятском.



Департамент туризма Ярославской области в прошлом году успешно провел конкурсный отбор событийных проектов в сфере внутреннего и въездного туризма. Поддержку получили 11. Общая сумма грантов составила 1 миллион 440 тысяч рублей, при этом софинансирование проектов – более 5 миллионов 600 тысяч.



В 2018 году в регионе открыто семь новых частных музеев. В Переславле – музей Михаила Пришвина, в Рыбинске – музей полиграфии, в Ярославле – музей фотографии и музей имени Вадима Орлова, в Вятском – музей «Звуки времени». В этнокультурном комплексе «Деревня Тыгыдым» Рыбинского района начали работу музеи утраченных ремесел и крестьянской кухни.



– Динамика роста независимого музейного сектора в Ярославской области выше, чем в среднем по России, – отметила Юлия Рыбакова. – На сегодняшний день у нас ведут музейную деятельность 150 негосударственных организаций. Именно поэтому в этом году в регионе дан старт федеральному культурно-туристическому проекту «Управление наследием: независимый сектор». Он предполагает активное вовлечение частных музеев региона в культурные сценарии и новые туристические маршруты.