|В Любиме прошло общественное обсуждение проектов, один из которых будет участвовать во Всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов и исторических поселений в 2019 году.
На встрече присутствовали советник губернатора, главный архитектор области Михаил Кудряшов, главы района и города, депутаты, предприниматели, представители общественных организаций и научного сообщества, преподаватели, школьники, студенты.
– Руководством района достигнуты предварительные договоренности о подготовке конкурсной заявки студентами Ярославского государственного технического университета, – отметил Михаил Кудряшов. – Уже готовы предварительные эскизы, где ребята обозначили основные точки притяжения горожан. У любимцев много идей и предложений, и это, я считаю, очень хорошо. Я второй год курирую подготовку муниципальных образований к конкурсу и в очередной раз убеждаюсь, что именно такое неравнодушное отношение становится главным секретом успеха.
Молодые архитекторы посетили Любим минувшей осенью, после чего приступили к работе. Студенты уже предложили решения по стилизации входной группы местного парка, установке сувенирных лавок, детского городка и кафе с привязкой к истории старинного города.
– Территория парка, на которой несколько интересных зон, – вот наш приоритет, – сказал глава района Александр Кошкин. – Стадион, храмовый комплекс, восстановление танцплощадки, благоустройство стрелки Учи и Обноры – для начала необходимо выбрать что-то одно. Все предложения, все наши мечты должны быть аккумулированы до 19 февраля и вылиться в проект, который впоследствии будет представлен в Москве.
На сегодняшний день решение участвовать во Всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов и исторических поселений в 2019 году приняли уже в нескольких муниципальных образованиях. Сформировать свои заявки и представить их на рассмотрение в Правительство области органы местного самоуправления должны до 15 марта. Федеральная комиссия принимает документы от регионов до 1 апреля.
Справка
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды впервые был проведен Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по поручению Президента РФ Владимира Путина в 2018 году.
От Ярославской области было подано семь заявок, все они прошли в финал, а Мышкин, Тутаев, Ростов и Переславль-Залесский вошли в число победителей и получили средства на реализацию своих проектов.
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