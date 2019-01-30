​В Любиме прошло общественное обсуждение проектов, один из которых будет участвовать во Всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов и исторических поселений в 2019 году.



На встрече присутствовали советник губернатора, главный архитектор области Михаил Кудряшов, главы района и города, депутаты, предприниматели, представители общественных организаций и научного сообщества, преподаватели, школьники, студенты.



– Руководством района достигнуты предварительные договоренности о подготовке конкурсной заявки студентами Ярославского государственного технического университета, – отметил Михаил Кудряшов. – Уже готовы предварительные эскизы, где ребята обозначили основные точки притяжения горожан. У любимцев много идей и предложений, и это, я считаю, очень хорошо. Я второй год курирую подготовку муниципальных образований к конкурсу и в очередной раз убеждаюсь, что именно такое неравнодушное отношение становится главным секретом успеха.



Молодые архитекторы посетили Любим минувшей осенью, после чего приступили к работе. Студенты уже предложили решения по стилизации входной группы местного парка, установке сувенирных лавок, детского городка и кафе с привязкой к истории старинного города.



– Территория парка, на которой несколько интересных зон, – вот наш приоритет, – сказал глава района Александр Кошкин. – Стадион, храмовый комплекс, восстановление танцплощадки, благоустройство стрелки Учи и Обноры – для начала необходимо выбрать что-то одно. Все предложения, все наши мечты должны быть аккумулированы до 19 февраля и вылиться в проект, который впоследствии будет представлен в Москве.



На сегодняшний день решение участвовать во Всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов и исторических поселений в 2019 году приняли уже в нескольких муниципальных образованиях. Сформировать свои заявки и представить их на рассмотрение в Правительство области органы местного самоуправления должны до 15 марта. Федеральная комиссия принимает документы от регионов до 1 апреля.



Справка



Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды впервые был проведен Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по поручению Президента РФ Владимира Путина в 2018 году.



От Ярославской области было подано семь заявок, все они прошли в финал, а Мышкин, Тутаев, Ростов и Переславль-Залесский вошли в число победителей и получили средства на реализацию своих проектов.