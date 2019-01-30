​30 января в несколько организаций и учреждений Ярославля по электронной почте поступили анонимные сообщения о закладке взрывных устройств. Правоохранительные органы и специальные службы проводят обследования объектов. Установлено, что источник распространения данных сообщений находится за пределами Ярославской области. Аналогичные факты на этой неделе имели место в соседних регионах и других субъектах Российской Федерации. Во всех случаях информация подтверждения не получила.