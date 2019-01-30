|С сегодняшнего дня начался прием заявок на помощь волонтеров при подключении к цифровому эфирному телевещанию по бесплатному номеру 8 (800) 220-20-02. Поддержку окажут жителям всех муниципальных районов области.
– В регионе будут работать около 100 волонтеров, – отметила заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая. – Чтобы не допустить различных мошеннических действий, они будут посещать граждан только по заявкам и в сопровождении сотрудников социальных служб или представителей администрации муниципального образования. Волонтеры не вправе предлагать купить оборудование для цифрового вещания и требовать плату за свою помощь.
По круглосуточному номеру 8 (800) 220-20-02 также можно задать вопросы общего характера, узнать, где приобрести оборудование.
Напомним, регион перейдет на цифровое телевещание с 11 февраля. Это позволит гражданам смотреть 20 телеканалов без абонентской платы. Поддержка стандарта заложена практически во все телевизоры, выпускаемые с 2013 года. Достаточно подключить к ним дециметровую (или всеволновую) антенну с помощью кабеля и запустить в меню автонастройку каналов.
Для телевизоров, выпущенных до 2013 года и не поддерживающих стандарт DVB-T2, помимо антенны, понадобится цифровая приставка. В этом случае антенна подключается к приставке, а приставка – к телевизору. Желательна установка такой антенны вне помещения – с наружной стороны окна, на балконе.
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