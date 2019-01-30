​В 2018 году Фонд поддержки МСП предоставил предпринимателям региона 107 микрозаймов по льготным ставкам на сумму более 177 миллионов рублей. Кроме того, были выданы поручительства, позволившие малому и среднему бизнесу получить дополнительное финансирование в размере около 311 миллионов рублей.



– Возможность своевременно получить заемные средства – вопрос выживания и успешного развития малых и средних предприятий. Повысить доступность финансовых ресурсов для этого сегмента бизнеса призван Фонд поддержки МСП, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Галина Пенягина. – За восемь лет работы фонд зарекомендовал себя как востребованный институт поддержки предпринимательства, отвечающий потребностям бизнеса.



В прошлом году фонд снизил процентные ставки по нескольким продуктам до уровня ключевой ставки Банка России – 7,75 процента. Также был увеличен максимальный размер поручительства до 25 миллионов рублей и разработан новый финансовый продукт – поручительство по банковской гарантии. Благодаря изменению федерального законодательства максимальный объем микрозаймов для одного субъекта МСП увеличен с 3 до 5 миллионов рублей. С этой инициативой выступила Ярославская область.



Одной из тех, кто получил поддержку фонда в 2018 году, стала компания, которая занимается производством хлебобулочных и кондитерских изделий. На приобретение печи организация получила в фонде микрозаем на 3 года по ставке 5 процентов годовых.



– Сотрудничество с фондом было выгодным: банки предлагали нам кредит под более высокий процент, – рассказала представитель мини-пекарни Полина Тумакова. – Благодаря приобретению печи у нас вырос объем производства, нормализовался рабочий график, появились перспективы по открытию кондитерского цеха.



Справка



Задачи Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства – увеличение числа кредитоспособных и финансово устойчивых предприятий малого и среднего бизнеса и создание новых рабочих мест. За весь период работы фонда с 2010 года предпринимателям региона предоставлено более тысячи микрозаймов на сумму свыше миллиарда рублей.



Сайт фонда – www.fond76.ru.