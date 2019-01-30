|За два соревновательных дня XII Ростех Деминского международного лыжного марафона FIS/Worldloppet – 2019, который будет проходить 2 – 3 марта, центр лыжного спорта «Демино» примет более 2,5 тысячи лыжников и несколько тысяч спортивных болельщиков. Перед организаторами поставлена задача обеспечить безопасность всех участников мероприятия.
– Деминский марафон – одно из главных событий в спортивном календаре нашего региона, – сказал директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Сергей Панчишный. – Единственный в России, он входит в международную серию Worldloppet и ежегодно собирает тысячи участников, среди которых известные спортсмены и любители из разных регионов и государств. Поэтому перед нами стоит задача провести соревнования так, чтобы и лыжники, и зрители оценили высокий профессиональный уровень подготовки события и настоящее русское гостеприимство.
Как сообщил заместитель главы Рыбинска Алексей Старухин, сейчас прорабатываются мероприятия по обеспечению правопорядка, пожарной и антитеррористической безопасности, а также оперативной помощи медиков. В этом году в дни соревнований в «Демино» будет дежурить реанимационная бригада врачей.
К обеспечению безопасности будут привлечены оперативные службы: полиция, Росгвардия, МЧС, скорая помощь, а также поисково-спасательный отряд, народная дружина, казаки и волонтеры. Для повышения их мобильности планируется задействовать спецавтомобили и 15 снегоходов, которые в рамках поддержки марафона предоставит рыбинское предприятие «Русская механика». С их помощью будут патрулироваться в том числе трассы марафона в тех направлениях, которыми пользуются жители близлежащих населенных пунктов.
Владельцев частной снегоходной техники на время соревнований просят воздержаться от выезда на лыжные трассы во избежание столкновения со спортсменами.
Непосредственно в дни проведения марафона пропуск участников гонки и зрителей на территорию центра будет осуществляться через рамку металлодетектора. Личный автотранспорт можно будет оставить на верхней автостоянке.
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