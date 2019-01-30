​Специалисты АО «Ярославльводоканал» приступили к реконструкции участка водопровода на улице Угличской в областном центре, которая в этом году будет отремонтирована в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также работы по замене ветхих сетей идут на улице Республиканской и в Красноперевальском переулке.



– Второй год мы синхронизируем с сетевыми организациями планы ремонта на объектах, – отметил директор департамента дорожного хозяйства области Евгений Моисеев. – Традиционно «Ярославльводоканал» приступает к ремонту раньше, тепловики смогут начать свою часть только после завершения отопительного сезона. Всего в рамках проекта 2019 года в Ярославле планируется ремонт объектов водоснабжения и водоотведения на восьми магистралях, попавших в проект. Работы выполнены уже на 30 процентов.



Реализация данных мероприятий позволит повысить надежность систем водоснабжения и водоотведения, улучшить качество холодной воды, подаваемой потребителям, а также предотвратить в будущем возможное нарушение асфальтового покрытия отремонтированных дорог из-за дефектов на инженерных сетях.



– Мы планируем заменить порядка семи километров труб, – рассказал технический директор АО «Ярославльводоканал» Александр Махалкин. – Уже завершена реконструкция участка водопровода на проспекте Дзержинского. Здесь замену сетей проводили методом горизонтально направленного бурения. С помощью специальной техники реконструкцию выполняют без раскопок и не останавливая движение транспорта. В ближайшее время наши специалисты начнут работы на улицах Лескова и Дядьковской.



Справка



В рамках синхронизации с приоритетным проектом «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году в Ярославле было приведено в порядок более 11 километров сетей водоснабжения и водоотведения на 20 магистралях. Отремонтировано и реконструировано более 30 объектов. На улице Магистральной заменено почти 2,5 километра сетей. Большой объем мероприятий проведен также на улицах Индустриальной, Чехова, Павлова, Чайковского, Салтыкова-Щедрина.