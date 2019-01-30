​В 2019 году Ярославская область получит на финансирование детских театров порядка 11 миллионов рублей из федерального бюджета. С учетом региональных средств общая сумма, направленная на укрепление материально-технической базы и создание новых постановок, составит более 15 с половиной миллионов рублей. Деньги будут выделены в рамках проекта «Театры – детям».



– Благодаря финансовой поддержке детские театры области ставят спектакли по произведениям классической русской литературы, включенным в школьную программу, обновляют оборудование, что позволяет создавать постановки на новом художественном уровне. Все это способствует привлечению зрителей, – отметила директор регионального департамента культуры Марина Васильева. – Важно, чтобы любовь к культуре прививалась с раннего возраста и театр был помощником в воспитании юных ценителей искусства.



В рамках проекта «Театры – детям» в этом году зрителям планируют представить семь новых спектаклей. Также предусмотрены обновление кресел в зале Рыбинского кукольного театра и приобретение для него автобуса на 19 мест. Ярославский ТЮЗ тоже направит средства на закупку новых кресел, а Ярославский кукольный – на приобретение светового, звукового и сценического оборудования.



В прошлом году театрам было выделено около 5,5 миллиона рублей федеральных и порядка 2 миллионов региональных средств. Благодаря этому в Ярославском ТЮЗе созданы новые постановки – музыкально-поэтическая композиция «Василий Теркин» и спектакль «Герои нашего времени», а также приобретено современное световое и звуковое оборудование.



Репертуар Ярославского театра кукол в 2018 году пополнился новогодней постановкой «Школа снеговиков» и спектаклем по мотивам русских народных былин «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». В Рыбинском театре кукол прошли показы постановок «Черная курица» и «Юный адмирал».