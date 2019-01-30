​В левобережной части Тутаева опробован новый для нашей области вариант работы с населением – стационар на дому. Бригада медиков центральной районной больницы выезжает к пациентам и на месте проводит все необходимые медицинские действия: прием анализов, постановку внутривенных капельниц, исследования с помощью портативных аппаратов ЭКГ и УЗИ. У медиков есть список маломобильных пациентов, которые сами не могут прибыть в дневной стационар больницы, и врач с медицинской сестрой проводят все манипуляции на дому, а также следят за правильностью и регулярностью приема препаратов.

– В левобережной части Тутаева проживают около семи тысяч человек, почти половина из них – в сельской местности, большая часть – это пенсионеры, – рассказал заместитель директора областного департамента здравоохранения и фармации Сергей Давлетов. – Мы постарались сделать так, чтобы тот, кто может сам обратиться за помощью, приходил в дневной стационар, а тот, кто не может, не был обделен вниманием медиков, поэтому врачи приезжают к таким на дом. Эта практика уже показала свою востребованность. Мы общаемся с пациентами, и все довольны такой формой работы.

Кроме того, после перевода из левобережья в поселок Константиновский коек сестринского ухода на левом берегу развернули 10 коек дневного стационара. Для местных жителей это возможность проходить лечение, не отрываясь надолго от домашних дел.

– У меня маленькие дети, и надолго покидать их для меня невозможно, а здесь я пришла с утра, прошла все процедуры и уже к полудню дома, – поделилась Оксана Руковишникова. – И всем удобно. Здесь работают врачи, к которым мы привыкли и которых очень любим.

В планах руководства больницы сделать в течение этого года ремонт здания дневного стационара и закупить новое оборудование. Помочь с финансированием пообещали областные депутаты.

– Проблематика нам известна, и мы, как депутаты, конечно, тему медицинского обслуживания левобережной части Тутаева стараемся держать на контроле, – подчеркнул депутат Ярославской областной Думы Юрий Павлов. – Перед новым годом также вместе с представителями департамента здравоохранения мы приезжали сюда, встречались с врачами и пациентами. И сегодня мы снова здесь, чтобы проинспектировать новый режим работы отделения. Кроме того, в этом году из областного бюджета будут выделены средства в размере 2 миллионов рублей на ремонт здания скорой помощи здесь же, на левом берегу. Планируется отремонтировать кровлю. Также будет закуплено новое оборудование для ранней диагностики онкозаболеваний.

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