​По данным Роспотребнадзора, в Ярославской области началась эпидемия острых респираторно-вирусных инфекций. В связи с этим в образовательных учреждениях региона введен комплекс профилактических мер.



Ведется ежедневный учет и анализ заболеваемости, при возникновении эпидемии ограничивается проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий. В школах и детских садах не менее двух раз в день при открытых фрамугах или окнах проводится влажная уборка с применением моющих средств. Особое внимание уделяется местам скопления пыли и часто загрязняющимся поверхностям. Проводится разъяснительная работа с педагогами и родителями о важности массовой предсезонной иммунизации против гриппа.



– На сегодняшний день на территории Ярославской области закрыто на карантин порядка 50 классов в 26 школах и 100 групп в 75 детских садах. Полностью – Глебовская школа в Ярославском районе, одна школа в Угличском районе и одна в Рыбинске, – рассказала первый заместитель директора регионального департамента образования Светлана Астафьева. – В большинстве случаев причина карантина – острые респираторно-вирусные инфекции, есть несколько случаев ветрянки. Классы в школах и группы в детских садах закрывают на карантин в целях предотвращения распространения вирусных инфекций. Кроме того, родителям рекомендовано при появлении у ребенка признаков заболевания сразу обратиться к врачу.



Управление Роспотребнадзора по Ярославской области проводит ежедневный мониторинг по эпидемиологической ситуации.