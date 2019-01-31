|Сегодня на Волге в районе Углича спасены 8 рыбаков, которых унесло на оторванной льдине. Она откололась в результате подъема воды и увеличения течения после запуска Угличской ГЭС.
В спасательной операции было задействовано 29 человек и 9 единиц техники – силы МЧС, УМВД, ГБУ «Пожарно-спасательная служба», Всероссийского общества спасения на водах.
После осмотра специалистами медицинской службы рыбаки от госпитализации отказались.
ЧП произошло в результате нарушения запрета выхода на лед вблизи плотины. За это предусмотрен штраф в размере 3000 рублей.
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11:30
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