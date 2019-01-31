​Шесть поликлиник Рыбинска участвуют в приоритетном федеральном проекте по созданию новой модели поликлиник, из них 2 – взрослые, 4 – детские.



Благодаря внедрению бережливых технологий в детских время ожидания пациентов перед регистратурой уменьшилось в три раза, меньше стали очереди и у кабинетов участковых врачей-педиатров. Так, если раньше ждать приема мамам с детьми приходилось по часу, то сейчас это время сокращено почти вдвое. При этом время работы педиатра с маленькими пациентами увеличилось в два раза. Положительно изменения сказались и на работе кабинета забора крови. Если раньше приходилось ждать до 5 дней, то сейчас анализ малыши сдают в день обращения.



В поликлинике №1 городской больницы №1 и городской поликлинике №3 им. Н.А. Семашко благодаря федеральному проекту удалось сократить время оформления медицинской документации в три раза – с 30 до 10 минут, уменьшить время ожидания у кабинета врача-терапевта, увеличить время его работы непосредственно с пациентом и сократить срок проведения диспансеризации с двух недель до двух дней.



– Внедрение бережливых технологий в работу поликлиник Рыбинска в рамках реализации федерального проекта продолжится в 2019 году, – сообщил директор областного департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Параллельно мы работаем над улучшением материально-технической базы этих медучреждений. В течение прошлого года для Рыбинска было приобретено 273 единицы оборудования на общую сумму 30,7 миллиона рублей, в том числе – рентгеновский маммограф в городскую больницу №1, лабораторное, физиотерапевтическое оборудование, аппараты для кабинетов функциональной диагностики. Все это, безусловно, способствует улучшению качества обслуживания пациентов.