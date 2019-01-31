​В результате мер прокурорского реагирования на 34 предприятиях области погашена задолженность по зарплате на общую сумму более 105 миллионов рублей. Эта информация была озвучена 31 января на расширенном заседании коллегии прокуратуры Ярославской области. В нем приняли участие губернатор Дмитрий Миронов, заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев, председатель областной Думы Алексей Константинов, руководители региональных подразделений правоохранительных ведомств.



– Важно продолжать работу по защите трудовых прав граждан, принимать самые строгие меры к организациям, которые задерживают зарплату, пытаются уклониться от уплаты налогов, – сказал Дмитрий Миронов. – Самого пристального внимания со стороны прокуратуры также требует сфера жилищно-коммунального хозяйства. Необходимо реагировать на жалобы людей по необоснованному завышению коммунальных платежей, на нарушения при сборе средств на капитальный ремонт, на качество услуг, предоставляемых управляющими и сетевыми организациями.



В сфере ЖКХ за прошлый год органы прокуратуры выявили более 2300 нарушений закона. В их числе – связанные с организацией теплоснабжения на территории муниципальных районов, техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, расчетами за поставленные ресурсы.



В целом за 2018 год прокуратурой Ярославской области выявлено свыше 100 тысяч нарушений законодательства, из них более 32 тысяч – федерального.



– По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечены без малого 4 тысячи лиц, к административной – полторы тысячи, – сообщил прокурор Ярославской области Дмитрий Попов. – По материалам прокурорских проверок возбуждено около 200 уголовных дел. Прокуратурой восстановлены нарушенные права социально незащищенных категорий граждан в сфере здравоохранения, трудовых и жилищных правоотношений.



Также в ходе заседания была отмечена роль прокуратуры в решении вопросов обманутых дольщиков, защите прав предпринимателей, исполнении законодательства при реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.



По итогам мероприятия обозначен комплекс мер, направленных на повышение эффективности работы подразделений ведомства.