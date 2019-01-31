​Новым секретарем ярославского регионального отделения «Единой России» избран председатель областной Думы Алексей Константинов. За него на XXXIII конференции отделения, которая прошла 31 января при участии губернатора Дмитрия Миронова, проголосовало большинство делегатов.



Должность освободилась в результате избрания занимавшего ее ранее депутата Государственной Думы Александра Грибова заместителем секретаря Генерального совета партии. Дмитрий Миронов отметил его личный вклад в итоги выборов в областную Думу, на которых ярославская «Единая Россия» в сентябре прошлого года показала первый результат среди региональных отделений в Центральном федеральном округе.



– Результаты выборов важны не сами по себе, – отметил Дмитрий Миронов. – Формируя состав органов власти, выборы программируют характер и содержание работы депутатов, глав поселений, муниципальных образований в межвыборный период. Успешное выступление «Единой России» в сентябре позволило продолжить проекты, направленные на дальнейшее развитие Ярославской области и повышение качества жизни людей. Сегодня перед «Единой Россией» стоит много задач. Прошедший в начале декабря прошлого года съезд показал, что время выдвигает новые требования к качеству партийной работы. И самое важное сейчас – не стоять на месте, а реагировать на запросы людей и новые вызовы.



В своей программной речи Алексей Константинов подчеркнул, что одна из первостепенных задач – сделать региональное отделение партии центром, объединяющим всех неравнодушных и заинтересованных в развитии региона жителей.



– Только единая команда может создать механизм, который способен переломить ситуацию в корне, не маскируя существующие проблемы, а решая их, – сказал он. – Важно не просто выполнить предвыборные обещания, но и доказать, что мы умеем преодолевать трудности, признавать ошибки и исправлять их. За каждым принятым решением, нормативным актом и проведенным мероприятием стоят интересы людей, а члены партии должны нести за это ответственность. Быть ближе к людям, уважать их, слышать и советоваться при принятии решений – вот основные принципы нашей работы.



Также на конференции Ярославского регионального отделения были переизбраны составы регионального политического совета и его президиума, рассмотрен вопрос о приоритетных направлениях работы.