​С 1 января тариф на обращение с отходами в регионе увеличился на 1,7 процента. Это связано с ростом ставки налога на добавленную стоимость. Размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО составляет: для жителей многоквартирных домов – 75,2 рубля с человека, частного сектора – 85,22 рубля с человека. Эти цифры будут указаны в квитанциях за январь.



– Размер платы для населения рассчитывается исходя из норматива накопления ТКО и тарифа регионального оператора, включающего в себя сбор и транспортировку отходов, замену контейнеров и бункеров, а также расчеты с организациями, осуществляющими сортировку и захоронение мусора, – пояснил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. – За последние годы в разы увеличилось количество мест накопления отходов. Так, в старую территориальную схему по обращению с ТКО было включено 3231 контейнер и 9474 бункера, а на данный момент регоператор обслуживает уже 4400 и 12300 соответственно.



В этом году рост тарифа на коммунальную услугу по обращению с ТКО идет поэтапно. С 1 июля для жителей многоквартирных домов он составит 97,84 рубля с человека, для частного сектора – 110,89 рубля с человека.



Несмотря на корректировку, на сегодня тариф на обращение с ТКО в Ярославской области останется одним из самых низких в ЦФО. К примеру, в Костромской области для жителей многоквартирных домов стоимость услуги составит 114,5 рубля, в Курской области – 131,62 рубля, в Тамбовской – 144,5 рубля.



Всем жителям региона, которым положены компенсации за коммунальные услуги, за услугу по обращению с ТКО они будут начислены автоматически – никуда ходить не нужно. Главное, оплатить квитанцию за предыдущий месяц вовремя и в полном объеме. Компенсация начисляется 15-го числа, следующего за датой оплаты.



Справка



Согласно федеральному закону «Об отходах производства и потребления» с начала работы единого регионального оператора, с 1 сентября 2018 года, услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами выделена из структуры платы за жилое помещение в отдельную графу и оплачивается отдельно.