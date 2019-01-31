​Сегодня в Москве в МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная подготовке к первой волне отключения аналогового вещания федеральных телеканалов. 11 февраля оно произойдет в семи субъектах страны, в число которых входит Ярославская область.



В конце прошлого года была завершена федеральная целевая программа по созданию инфраструктуры цифрового телевидения: построено 5040 объектов, которые оснащены 10080 передатчиками. На данный момент это самый большой проект наземного цифрового эфирного телевещания в мире.



– Во все субъекты, где 11 февраля отключается аналог, направляются сводные рабочие группы представителей Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Минпромторга, Федеральной антимонопольной службы, – сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин. – Весь процесс находится под полным контролем руководства Правительства РФ, администрации Президента.



Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет активно мониторить стоимость ТВ-приставок сразу после первой волны перехода на цифровое телевидение. Представители крупнейших отечественных сетевых ретейлеров уже подписали меморандум о недопустимости завышения цен на такое оборудование и готовности обеспечить наличие в продаже приставок нижней ценовой категории – до тысячи рублей.



– Ярославская область полностью готова к переходу на цифровое эфирное телевещание, – сказала заместитель председателя Правительства региона Екатерина Троицкая. – Для этого за шесть лет в регионе построена сеть из 21 объекта. Мы проводим масштабную информационную работу с населением. Для граждан, которые не смогут самостоятельно установить оборудование для приема цифрового сигнала, организована волонтерская поддержка.



Справка



Телефон бесплатной горячей линии по вопросам перехода на цифровое телевещание: 8 (800) 220-20-02. Здесь же можно оставить заявку на помощь волонтеров.