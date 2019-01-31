​Спектр вакансий, предлагаемых в регионе инвалидам, расширен. Если в 2018 году для них было заквотировано 4043 рабочих места, то в 2019-м – 6139.



– С каждым годом все больше работодателей готовы трудоустраивать инвалидов, – отметила директор департамента государственной службы занятости населения Лаура Зудина. – Мы стараемся использовать различные меры, способствующие повышению уровня занятости граждан этой категории. Занимаемся их обучением и переобучением, поддерживаем предприятия, создающие дополнительные рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Среди задач, которые ставит перед собой служба занятости, – изменение сознания и трудового поведения работодателей по отношению к работникам, имеющим инвалидность.



Квота на количество работников с инвалидностью в этом году составляет 3 процента для организаций региона с численностью сотрудников от 35 до 100 человек, 4 процента – с численностью более 100 человек.



В прошлом году при содействии органов службы занятости были трудоустроены 2988 инвалидов.