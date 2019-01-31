​Разработана зимняя версия турпрограммы по Пошехонью «А у нас не как у вас». Летняя была апробирована в прошлом году и сразу вызвала интерес путешественников. По оценкам организаторов, за шесть месяцев ее участниками стали более двух тысяч человек.



Программа тура включает прогулку по историческому центру города Пошехонье, сохранившему купеческую застройку XVIII – XIX веков, посещение торговых рядов, Троицкого собора, построенного в 1717 году, и Успенской церкви. Гостям предлагают побывать в историко-краеведческом музее, в котором расскажут про народный пошехонский костюм, пошехонские пироги и пошехонские посиделки. Зимнее дополнение маршрута – прогулка на буранах и снегокатах.



Также в рамках тура в здании пошехонского музея «Русь советская» можно принять участие в квесте «Слава труду!», рассказывающем об особенностях жизни советского колхозника и быте пошехонцев в XX столетии. Тех, кто сумеет пройти все испытания, посвятят в хлеборобы.



– Развитие туризма как экономической отрасли губернатор Дмитрий Миронов обозначил в числе ключевых задач программы «10 точек роста», – отметила директор департамента туризма области Юлия Рыбакова. – В рамках ее решения города Ярославии разрабатывают новые маршруты для путешествующих как в составе групп, так и индивидуально. В частности, туры, адаптированные для зимнего периода, позволяют привлекать в регион гостей в «низкий» сезон.



Оценить новый зимний пошехонский туристический маршрут «А у нас не как у вас» смогут гости и участники «Лыжни России», которая пройдет в Пошехонье 9 февраля. Организаторы готовят большой зимний праздник с развлечениями для всех возрастов.