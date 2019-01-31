Общественно-политическая ситуация в Ярославской области стала главной темой встречи губернатора Дмитрия Миронова и председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, который 31 января прибыл в регион с рабочим визитом. В обсуждении также приняли участие председатель Правительства области Дмитрий Степаненко, заместитель губернатора Андрей Шабалин и депутат Государственной Думы, председатель совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Ярославской области Анатолий Грешневиков.



– Правительство области ориентировано на максимальную открытость и диалог со всеми конструктивными политическими силами, – сказал Дмитрий Миронов. – Хочу отметить, что последние выборы в регионе показывают востребованность среди избирателей принципов и предложений политической программы «Справедливой России». Мы ожидаем, что партия примет активное участие и в осенних выборах 2019 года.



Сергей Миронов поблагодарил губернатора за налаженное позитивное взаимодействие с партией на региональном уровне и заверил, что «Справедливая Россия» продолжит участие во всех предстоящих выборах. Вместе они обсудили ряд политических вопросов. Также глава партии рассказал губернатору о другой цели своего визита: исполнение мечты ярославны в рамках кремлевской акции «Елка желаний».



Сергей Миронов вручил подарок 17-летней Веронике Смирновой, победительнице национального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в компетенции «Дизайн персонажей/Анимация», обладательнице премии «Золотой шар» Зураба Церетели. Находясь на длительном лечении в больнице, Вероника создала много картин, которые сейчас украшают зоопарк, дельфинарий, выставлялись в городской филармонии и зале имени Нужина. Сергей Миронов подарил девушке компьютер с программным обеспечением для графических работ и набор профессиональных маркеров. Также Сергею Миронову на «Елке желаний» досталась еще одна открытка с мечтой жителя Ярославской области: молодой человек хотел посетить Большой театр. Это пожелание было исполнено ранее.



Справка



На территории региона зарегистрировано 50 региональных отделений политических партий. Ведущей политической силой является региональное отделение партии «Единая Россия». Кроме того, в общественно-политической жизни активно участвуют такие партии, как КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Парнас», «Яблоко», «Патриоты России», «Родина».



В сентябре 2019 года на территории области будет проведено 67 избирательных кампаний, включая выборы 24 глав и 440 депутатов поселений, а также дополнительные выборы депутата муниципального совета городского округа города Рыбинска по одномандатному избирательному округу №14.