​Общественный совет при региональном департаменте охраны объектов культурного совместно с экспертами разрабатывает предложения в план управления историческим центром Ярославля как объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Созданием документа по заказу Министерства культуры РФ занимается Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева.



– План должен отражать специфику объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и включать в себя мероприятия по его эффективной защите, сохранению и устойчивому развитию, – пояснил директор регионального департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – Он будет учитываться органами власти города и региона, а также Министерством культуры РФ при планировании любой деятельности на этой территории. Документ затрагивает вопросы не только сохранения объектов культурного наследия, но и экологии, транспорта, строительства, культуры. При разработке учитываются мнения всех заинтересованных сторон.



В плане будут сформулированы как основные принципы, так и конкретные задачи управления целостной системой объекта ЮНЕСКО. Ключевые направления работы: выявление, изучение, консервация, реставрация и музеефикация памятников, их непрерывное профилактическое обследование и сохранение.



Также в документе будут прописаны механизмы развития окружающей территории, не оказывающие негативного воздействия на ценность объекта. Помимо этого, предусмотрена разработка программы развития туризма, опирающаяся на маркетинговые исследования целевой аудитории и расчеты допустимой антропогенной нагрузки на объект.



– Все предложения и замечания, которые мы разработали вместе с членами общественного совета, учитывают специфику использования исторической части областного центра в современных условиях, – рассказал аттестованный Министерством культуры Российской Федерации эксперт, вице-президент Национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест России Юрий Аврутов. – В частности, предложено обозначить в плане необходимость ограничения количества баннеров и растяжек, внедрения альтернативных транспортных средств.



Разработанные предложения будут переданы в Национальный комитет Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест, а затем направлены в Правительство Ярославской области для дальнейшего утверждения.



Справка



Исторический центр города Ярославля – выдающийся градостроительный, архитектурный, исторический и культурный объект, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2005 году. Всего на территории России 29 объектов ЮНЕСКО.