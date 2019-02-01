​В этом году Пошехонье впервые примет участие во Всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов и исторических поселений. Объекты, которые могут быть включены в заявку, обсудили на совещании, на которое были приглашены советник губернатора, главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов, представители органов местного самоуправления, общественных организаций, духовенства, неравнодушные граждане.



– Открытые общественные дискуссии, обсуждения проводятся во всех муниципальных образованиях, планирующих участие в федеральном конкурсе в этом году, – отметил Михаил Кудряшов. – На таких встречах выстраивается открытый диалог между властью и обществом, представители администраций и активисты объединяются в своем стремлении к цели. При разработке проекта в Пошехонье будет применяться исключительно консервативный подход. Древняя история этого места, его традиции и уникальность – вот что необходимо отразить.



В подготовке заявки пошехонцам помогают студенты Ярославского государственного технического университета. Молодые архитекторы уже провели подробный градостроительный анализ и предложили ряд идей.



Окончательно решение, какой объект включить в федеральную заявку, в Пошехонье, как и во всех городах, претендующих на участие в конкурсе, должны принять в феврале.



– Мы не избалованы масштабными проектами и хотим сделать многое: провести благоустройство на Стрелке, построить пешеходные мосты через реки, создать велосипедный маршрут и маршрут для скандинавской ходьбы через центр города, восстановить булыжную мостовую и разрушенный собор, установить резные ярмарочные домики в пешеходном пространстве, – рассказал глава администрации Пошехонья Алексей Румянцев. – Главное, чтобы наши дети, взрослея, ценили и любили родные места, чтобы им было здесь уютно и комфортно, чтобы меньше хотелось уехать куда-то и они всегда возвращались домой.



На сегодняшний день решение участвовать во Всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов и исторических поселений в 2019 году приняли также в Любиме, Мышкине и Угличе и ряде других муниципальных образований региона. Сформировать свои заявки и представить их на рассмотрение в Правительство области органы местного самоуправления должны до 15 марта. Далее до 1 апреля региональная заявка будет направлена в федеральную комиссию.



Справка



Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды впервые был проведен Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в 2018 году по поручению Президента РФ Владимира Путина.



От Ярославской области было подано семь заявок, все они прошли в финал, а Мышкин, Тутаев, Ростов и Переславль-Залесский вошли в число победителей и получили средства на реализацию своих проектов.