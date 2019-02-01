​На Рыбинском водохранилище вновь готовятся подледные исследовательские работы в рамках проекта «Затопленные святыни Мологского края». При наличии благоприятных погодных условий погружение пройдет 16 февраля. Среди участников экспедиции – члены Русского географического общества и разведывательно-водолазная команда центра водного спорта «Ветрено» Брейтовского района.



– Новые, нестандартные направления туризма традиционно притягивают гостей в регион. Исторический дайвинг – одно из них, – отметила директор областного департамента туризма Юлия Рыбакова. – Изучение русской Атлантиды на Ярославской земле интересно и профессионалам, и любителям. По итогам подводных экспедиций идейные вдохновители проекта планируют создать виртуальный музей на основе технологий 3D-моделирования.



Первое погружение проекта «Затопленные святыни Мологского края» состоялось зимой 2017 года. Тогда исследователи обнаружили прекрасно сохранившиеся под водой и не пострадавшие во время создания Рыбинского водохранилища аркады и лестницы набережной усадьбы Иловна, принадлежавшей знаменитому роду Мусиных-Пушкиных.



В 2018 году дайверы вновь спустились на дно Рыбинского моря. Обследовали колокольню, башню и одну из стен Югского мужского монастыря, затопленного при строительстве Рыбинской ГЭС. Среди значимых находок – кованые элементы, возраст которых может превышать 400 лет.



В этом году организаторы погружений хотят обнаружить декоративные элементы, которые украшали набережную города Мологи.



Проведение подводных исследований в зимний период обусловлено качеством воды: она гораздо чище и прозрачнее, чем летом, видимость – до 4 метров.



В районе погружения для зрителей будет организован ледовый лагерь. Все желающие смогут принять участие в спортивных мероприятиях, а также попробовать блюда, приготовленные из местных продуктов.



Справка



В декабре 2018 года проект «Затопленные святыни Мологского края» получил премию Русского географического общества в номинации «Лучший историко-культурный проект».