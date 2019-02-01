​1 февраля для посетителей Музея зарубежного искусства открыта выставка «Античные вазы». Она включает более 60 экспонатов из собрания Государственного исторического музея и представляет историю развития искусства древнегреческой вазописи периода от XVIII до III века до нашей эры.



– Музеи нашей области неоднократно принимали великолепные выставки из столичных музеев, музеев Санкт-Петербурга, но столь представительную по концентрации древних артефактов экспозицию в Ярославле показывают впервые, – сказала директор департамента культуры региона Марина Васильева. – Уверена, что созданный тандемом московских и ярославских музейщиков продукт будет пользоваться заслуженным вниманием посетителей и получит высокую оценку профессионального сообщества.



В числе экспонатов – изготовленные на Крите фигурные парфюмерные сосуды с геометрическим орнаментом, а также микенские кратериски (XV – XIII вв. до н. э.). Расцвет древнегреческой вазописи VI – V веков до нашей эры представлен чернофигурными и краснофигурными сосудами аттических мастеров. Наиболее поздние экспонаты – пелики, изготовленные в технике «Западного склона», иллюстрируют собой закат античной вазописи. Представлены вазы из бывших частных собраний и из регулярных раскопок в Северном Причерноморье.



– Нам очень хотелось показать эту коллекцию в первую очередь как художественное произведение. Потому что здесь удалось все: и форма, и содержание, и декор, – отметила директор Ярославского художественного музея Алла Хатюхина. – То, что наши партнеры откликнулись в год 100-летия музея, для нас большая удача и настоящий подарок ярославцам и гостям региона.



Работа выставки «Античные вазы» продлится до 23 июня.