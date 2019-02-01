​Созданную в Ярославской области систему физкультурно-оздоровительных клубов стоит внедрять в других регионах России. Об этом 1 февраля во время встречи с губернатором Дмитрием Мироновым заявил министр спорта РФ Павел Колобков, прибывший в регион с рабочим визитом.



– Одна из задач, поставленных Президентом России в майских указах, закрепленная в нацпроекте «Спорт – норма жизни», – вовлечение более чем 50 процентов населения в занятия спортом, – отметил Павел Колобков. – Ярославская область по работе в этом направлении является одним из лидеров в России. Ваш регион активно развивает спорт, в 2018 году им занималось 38 процентов населения. Считаю, что опыт Ярославской области по созданию системы спортивных клубов, в том числе муниципальных, можно тиражировать в других субъектах России.



Министр сообщил, что до 2024 года региону будет выделено более 700 миллионов рублей из федерального бюджета на развитие спортивной инфраструктуры: строительство футбольных полей, объектов массового спорта и закупку инвентаря.



– Доступность спортивной инфраструктуры – это решающий аргумент и мотивация к занятию спортом, – сказал на встрече Дмитрий Миронов. – Мы построили 20 спортивных и 70 воркаут-площадок, в конце прошлого года открыли крытый экстрим-парк. В перспективе к имеющимся объектам добавятся еще пять современных ФОКов. Региональная сеть физкультурно-спортивных клубов по месту проживания, обучения и работы граждан уже включает около 200 организаций. Мы планируем к 2024 году увеличить их число до 500.



В ходе встречи также обсуждалось участие области в проведении мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года. Ярославль вошел в предварительный список из 10 городов, которые могут принять соревнования. Сейчас специальная комиссия оценивает спортивную, гостиничную, транспортную инфраструктуру городов-претендентов. По результатам будет сформирован финальный список. Министр спорта подчеркнул, что у Ярославской области есть все шансы на включение в него.



Губернатор рассказал Павлу Колобкову о работе по созданию нового волейбольного комплекса. Уже подобрана площадка для его размещения, готово техническое задание на разработку проекта, которая пройдет при поддержке Правительства Москвы.



Дмитрий Миронов обратился к министру спорта с просьбой рассмотреть вопрос включения волейбольного комплекса в перечень мероприятий, финансируемых за счет средств федерального бюджета.