​2 февраля архивная служба Ярославской области отмечает 100 лет со дня образования.

– Наш регион занимает второе место в ЦФО по объему хранящихся документов – их порядка 4 с половиной миллионов единиц, – рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – В условиях развития современных архивных технологий важно переломить стереотипы использования документа. Приоритетным направлением в управлении архивной отраслью является создание баз и банков данных, а также подключение их к информационным системам.

В настоящее время в областном архиве реализована возможность удаленного доступа к более чем 4 миллионам электронных листов архивных документов. Использование таких сервисов позволяет исследователям значительно сократить время на поиск необходимой информации и пользоваться ею дистанционно.

Одно из важнейших направлений – организация работы по исполнению социально-правовых и тематических запросов от организаций и частных лиц. Ежегодно сотрудники архивной службы Ярославской области исполняют более 23 тысяч заявок.

– Интерес к истории у людей с каждым годом растет, – отметил начальник управления архивной службы Правительства Ярославской области Евгений Гузанов. – Количество исследователей, работающих с бумажными документами в читальных залах архивов, увеличилось до 900 человек в год, в то время как двадцать лет назад их число не достигало и 200. Услугой удаленного доступа только в 2018 году воспользовались более 1000 человек. Большинство изучают генеалогию своего рода, студенты-историки ярославских вузов интересуются прошлым родного края.

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