​С 30 января по бесплатному номеру 8 (800) 220-20-02 начался прием заявок на помощь волонтеров при подключении к цифровому эфирному телевещанию. За два дня от жителей региона поступило 32 обращения. Большинство – из Ярославля и Рыбинска.



– Правительство области делает все возможное, чтобы переход на цифровое эфирное телевещание прошел для людей плавно и беспроблемно, – отметила заместитель председателя Правительства региона Екатерина Троицкая. – В муниципальных районах работают около 100 волонтеров, которые готовы оказать помощь в установке и настройке оборудования всем, кто в этом нуждается.



Волонтеры могут посещать граждан только по заявкам и в сопровождении сотрудников социальных служб или представителей администрации муниципального образования. Визитеры не вправе предлагать купить оборудование для цифрового вещания и требовать плату за свою помощь.



Одна из обратившихся за помощью по бесплатному номеру – пенсионерка из деревни Вахутино Угличского района Галина Косоурова.



– Дочка сказала, что с 11 февраля аналоговое телевидение работать не будет. Купила приставку, а настроить сама не могу, – поделилась она. – Позвонила по федеральному телефону и попросила помощь волонтеров. Пришли, настроили. Спасибо!



По круглосуточному номеру 8 (800) 220-20-02 также можно задать вопросы общего характера, узнать, где приобрести оборудование. Напомним, цены на него контролирует специально созданная в регионе межведомственная группа с участием сотрудников УФАС.



Справка



Ярославская область перейдет на цифровое телевещание с 11 февраля. Это позволит гражданам смотреть 20 телеканалов без абонентской платы. Поддержка стандарта заложена практически во все телевизоры, выпущенные с 2013 года. Достаточно подключить к ним дециметровую или всеволновую антенну с помощью кабеля и запустить в меню автонастройку каналов.



Для телевизоров, выпущенных до 2013 года и не поддерживающих стандарт DVB-T2, помимо антенны, понадобится цифровая приставка. В этом случае антенна подключается к приставке, а приставка – к телевизору. Желательна установка такой антенны вне помещения – с наружной стороны окна, на балконе.